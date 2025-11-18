본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

에이플러스에셋, 행동주의 얼라인 공개매수 공시에↑[특징주]

조시영기자

입력2025.11.18 09:36

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

18일 오전 9시 장 시작 직후부터 독립법인 보험대리점(GA) 에이플러스에셋 주가가 전일 종가 대비 가격제한폭인 30% 올라 7670원을 기록하고 있다. 이날 장 시작 전 행동주의 펀드 얼라인파트너스자산운용이 공개매수 공시를 했기 때문으로 보인다.


얼라인은 이날 공시를 통해 에이플러스에셋의 지분 19.91%(최대 450만1192주)를 주당 8000원에 공개매수한다고 밝혔다. 공개매수 가격인 8000원은 전일 종가(5900원) 대비 35.6%, 이날 기록한 상한가(7670원)보다도 높은 수준이다. 총 매수 규모는 약 360억 원이며, 기간은 이날부터 다음 달 7일까지다.

얼라인 측은 공개매수 이유에 대해 "주주가치 제고를 위한 주주행동주의적 목적에서 추진되는 것"이라며 "주요지분 확보 후 경영진과의 대화, 필요시 법적으로 보장된 주주권 행사를 통해 지배구조의 투명성 강화, 자본 효율성 제고, 경영성과 향상 등 주주가치 제고를 도모하고자 한다"고 밝혔다.


얼라인은 이미 에이플러스에셋 지분 4.99%를 보유하고 있다. 이번 공개매수가 마무리되면 총 24.9% 지분을 확보해 곽근호 회장(특수관계인 포함 30.19%)에 이은 2대 주주가 될 예정이다.


에이플러스에셋, 행동주의 얼라인 공개매수 공시에↑[특징주]
AD
원본보기 아이콘



조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 외국인 사이서 뜨는 'K 안경 투어' "수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원 내면 13만원 돌려 받고 답례품까지" 요즘 뜨는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

'책방지기' 文 유튜브 데뷔…시집 '이제는 집으로 간다' 첫 추천 이유는?

한강버스에 삼풍백화점 소환한 이해찬 "시장이 제대로 안 하면 그 꼴"

수도권 막히자 SK하이닉스·교통 호재 있는 청주로…아파트 거래량 '쑥'

'채권왕' 건들락 "2500兆 사모대출, 대형 금융위기 뇌관"…서브프라임 사태 데자뷔 경고

새로운 이슈 보기