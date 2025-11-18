재해구호기금 미리 푼다… 부산시, 어르신 3477명 방한물품 지원

16개 구·군 한파 취약 어르신에 재해구호기금 6000만원 투입

부산시가 겨울철 한파에 대비해 취약계층 어르신을 대상으로 방한물품 지원에 나선다.

시는 재해구호기금 6000만원을 투입해 18일부터 11월 25일까지 16개 구·군 어르신 3477명에게 겨울이불·내의·탄소매트·방한조끼 등을 전달한다.

물품은 부산독거노인종합지원센터가 지역 노인맞춤돌봄서비스 수행기관에 배부하고 수행기관이 대상 가정을 직접 방문해 전달한다. 방문 과정에서 어르신의 안부 확인과 한파 대비 건강 수칙 안내도 함께 진행된다.

시는 매년 재해구호기금을 활용해 혹서기·혹한기 취약계층 지원을 이어오고 있다. 지난 6월에도 혹서기 대비 예산 8000만원을 편성해 2859명에게 선풍기와 여름이불을 지원했다.

정태기 부산시 사회복지국장은 "갑작스러운 한파로 어려움을 겪을 수 있는 어르신들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "시민 모두가 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 복지 지원에 힘쓰겠다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



