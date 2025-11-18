공영홈쇼핑, 가을 먹거리 선보이는 '극딜데이' 진행

19일 오전 11시부터 8시간 진행

공영홈쇼핑이 다양한 가을 먹거리를 저렴한 가격에 선보이는 '극딜데이'를 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 극딜데이는 오는 19일 오전 11시부터 8시간 동안 진행된다. 18일 오전 10시부터 이틀간 무제한 발급되는 금액대별 쿠폰 3종을 사용할 수 있다.

판매 상품은 쿠폰 할인가 기준 ▲경북 세척 사과 5kg 3만8900원(11시) ▲화장지 90롤 2만3900원(12시) ▲중부식 포기김치 10kg 2만7900원(13시) ▲햇 제주 감귤 9kg 1만8000원(14시) ▲흥양농협 25년 햅쌀 새청무품종 20kg 6만4900원(16시) ▲농협안심한우 냉장 1++ 모듬구이 600g 2만7000원(17시) ▲청송미소 25년 햇고춧가루 2kg 4만5000원(18시) ▲목우촌 허브갈릭 훈제오리 슬라이스 5팩 1만8000원(19시)이다.

109개 기획 상품을 모바일 애플리케이션(앱)과 웹에서 만날 수 있는 극딜데이 기획전도 동시에 진행된다. 인당 발급 제한이 없는 총 1만원의 모바일 할인 쿠폰을 라이브방송과 기획전 상품에 모두 적용할 수 있다. 2000원 쿠폰은 2만원, 3000원 쿠폰은 3만원, 5000원 쿠폰은 5만원 이상 구매 시 사용할 수 있다.

공영홈쇼핑 관계자는 "우리 농축산물 생산자와 소상공인의 상품 확대를 위해 마련한 행사"라며 "올해 햇 작물 4종을 포함한 우리 농·축·수산물로 늦가을 미식의 즐거움 누리길 바란다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



