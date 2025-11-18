본문 바로가기
엘리스그룹, 서울시 일자리 박람회서 '엘리스테스트' 제공

최호경기자

입력2025.11.18 09:15

'코드레이스' 대회 운영 지원

엘리스그룹은 지난 6일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 '2025 서울시 일자리 박람회'에 올인원 테스트 솔루션 '엘리스테스트'를 제공했다고 18일 밝혔다.


서울시 일자리 박람회는 서울특별시, 기업은행, 한국산업기술진흥협회, 한국장학재단이 공동으로 개최한 행사로, 인공지능(AI)·바이오·핀테크 등 미래전략산업 분야의 중견·중소기업 80여곳과 구직자들이 참여했다.

지난 6일 열린 '코드레이스' 행사 전경. 엘리스그룹

이날 현장에서는 IT 직무 채용을 고려하는 기업 관계자들이 지켜보는 가운데, 선별된 24명의 구직자가 코딩 역량을 겨루는 '코드레이스'가 진행됐다. 엘리스그룹은 직접 제작한 알고리즘 역량 진단 문항과 테스트 솔루션 '엘리스테스트'를 제공했을 뿐 아니라 대회 운영 전반도 함께 지원했다.

김재원 엘리스그룹 대표는 "앞으로도 AI 기반 교육·평가 솔루션으로 기업과 인재가 더욱 효율적으로 연결되는 생태계를 만들어가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

