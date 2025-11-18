본문 바로가기
쿠쿠, '2025 굿 디자인 어워드' 한국디자인진흥원장상 3관왕

이성민기자

입력2025.11.18 09:07

"고객이 편리함·감성 모두 충족해야 한다는 원칙"

쿠쿠가 '굿 디자인 어워드 코리아 2025'에서 한국디자인진흥원장상 3관왕을 기록했다고 18일 밝혔다.


수상 제품은 ▲인스퓨어 미니100 정수기 ▲마스터셰프 사일런스 프로 IH압력밥솥 ▲헤리티지 공기청정기 3종이다.

쿠쿠는 "제품이 고객의 생활 속에서 편리함과 감성을 모두 충족해야 한다는 원칙 아래 공간과 조화를 이루는 디자인을 기반으로 기능·편의성을 강화하고 제품 기술력 등을 꾸준히 발전시켜다"며 "'으뜸효율가전(1등급)'으로 다수의 제품이 꼽힐 정도로 에너지 효율을 높일 수 있는 방식으로 제품을 디자인하고 있다"고 설명했다.


이어 "앞으로도 고객의 목소리를 반영한 혁신적인 디자인으로 생활의 품격을 높이는 제품을 선보이겠다"라고 덧붙였다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

