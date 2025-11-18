18일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 5.0원 오른 1463.0원에 개장했다.
김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
원·달러 환율 5.0원 오른 1463.0원 개장
2025년 11월 18일(화)
18일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 5.0원 오른 1463.0원에 개장했다.
