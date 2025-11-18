동서식품, 독거어르신 위한 생활지원 봉사활동 진행

17일 직원 봉사활동 진행

독거어르신 위한 지원물품 포장·전달

동서식품은 서울 강서구에 위치한 가양7종합사회복지관에서 독거 어르신을 위한 생활 지원 봉사활동을 진행했다고 18일 밝혔다.

이번 봉사활동은 본격적인 겨울철을 앞두고 독거 어르신들이 따뜻하고 건강하게 겨울을 보낼 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 동서식품 직원들은 보양식과 간식, 온수 매트 등으로 구성된 선물세트를 직접 포장하고 전달하며 어르신들의 안부를 살폈다.

동서식품 직원들이 지난 17일 서울 강서구 가양7종합사회복지관에서 독거어르신을 위한 생활지원 봉사활동 진행한 후 단체사진을 찍고 있다. 동서식품 제공.

이날 봉사에 참여한 동서식품 최명지 사원은 "이번 봉사를 통해 어르신들의 월동준비를 도우며 따뜻한 마음을 전할 수 있어 뜻깊었다"며 "앞으로도 주변 이웃들에게 도움이 되는 나눔 활동에 참여하고 싶다"고 말했다.

한편 동서식품은 매월 정기적으로 실시하는 직원 봉사활동은 물론, 임직원들이 쉽게 기부에 참여할 수 있도록 기부 플랫폼을 운영하고 매칭 그랜트로 함께 하는 등 다양한 나눔 활동을 펼치고 있다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



