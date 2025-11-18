스테이크부터 해산물까지…CJ푸드빌 빕스, '윈터 파티' 신메뉴 출시

'고성 가리비' 활용 메뉴도 내놔

11번가서 '빕스 윈터 파티 바우처' 판매



CJ푸드빌은 패밀리레스토랑 빕스(VIPS)가 연말 성수기를 맞아 '윈터 파티(Winter Party)' 콘셉트의 겨울 한정 메뉴를 선보였다고 18일 밝혔다.

이번 신메뉴는 가족·직장 동료·연인 등 다양한 고객층이 함께 즐길 수 있도록 육류와 해산물을 폭넓게 구성했다. 대표 메뉴는 바삭한 식감을 살린 '버팔로 프라이드 포크', 적채 글레이즈와 크랜베리, 눈꽃 치즈를 더한 '윈터 스노잉 폭립'이다. 여기에 경남 고성산 가리비를 활용한 '가리비 치즈 그라탕'과 이탈리아식 콜드 해산물 요리 '가리비 카포나타' 등 겨울 해산물 메뉴도 확대했다.

두 제품은 CJ푸드빌이 지난 9월 경상남도·고성군과 체결한 가리비 소비 확대 협약의 일환으로, 지역 특산물인 가리비의 풍미를 강조한 것이 특징이다.

빕스, '윈터 파티' 겨울 신메뉴 포스터. CJ푸드빌 제공. AD 원본보기 아이콘

2~3인 고객층을 겨냥한 스테이크 신메뉴 '비스큐 랍스터·채끝 스테이크'도 있다. 통랍스터 구이에 채끝 스테이크를 한 접시에 담았으며, 해산물 풍미를 농축한 비스큐 소스를 곁들인 맥앤치즈를 함께 제공한다. 겨울 시즌 한정 논알콜 스파클링 와인과 디저트 라인업도 선보였다.

빕스는 신메뉴 출시를 기념해 프로모션도 마련했다. 오는 27일까지 11번가에서 '빕스 윈터 파티 바우처'를 한정 판매하며, 1만5000원 상당의 할인권을 1500원에 구매할 수 있다. 바우처는 18일부터 다음 달 19일까지 전국 빕스 매장에서 사용할 수 있다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>