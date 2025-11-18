본문 바로가기
경기보건환경硏, 도내 유통 김장재료 '안전'

이영규기자

입력2025.11.18 07:17

경기도보건환경연구원은 김장철을 맞아 김장재료 207건에 대한 안전성 조사를 실시한 결과 모든 항목이 기준에 '적합'한 것으로 확인됐다고 18일 밝혔다.


이번 조사는 지난 10월20일부터 11월7일까지 주요 농산물과 가공식품, 용기 등 김장 관련 용품 전반을 대상으로 진행됐다.

수거 품목은 도내 대형마트, 백화점, 식자재마트 등에서 유통되는 ▲배추·무 등 농산물 115건 ▲액젓 등 가공식품 47건 ▲김치통·김장비닐 등 기구·용기류 45건 등 총 207건이다.


경기도청

경기도청

도 보건환경연구원은 품목별로 잔류농약, 총질소, 이물, 방사성물질, 용출규격을 검사했다.


특히 일본 원전 오염수 방류 이후 방사능 오염 우려가 높아진 점을 고려해 식품의 방사능 지표 물질인 세슘(134+137)과 요오드(131)에 대한 정밀검사를 실시했다.

도영숙 도 보건환경연구원 농수산물검사부장은 "김장철뿐 아니라 시기별로 소비가 집중되는 주요 품목에 대한 안전성 검사를 지속적으로 강화해 도민이 안심할 수 있는 먹거리 환경을 만들어가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
