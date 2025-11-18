경기기후위성 1호기, 20일 美서 발사…500Km 상공서 기후 모니터링

경기도가 국내 최초 지방자치단체 주도로 추진하는 '경기기후위성(GYEONGGISat-1)' 1호기를 오는 20일 발사한다. 김동연 경기도지사가 기후위성 발사계획을 밝힌 지 15개월 만에 현실화하는 셈이다.

경기도는 이날 오전 3시18분(한국시간) 미국 캘리포니아 반덴버그 우주군기지에서 '경기기후위성' 1호기를 발사하고, 발사 실황을 경기도청 공식 유튜브를 통해 생중계한다.

경기도는 경기도청 유튜브를 통해 위성이 SpaceX 펠컨9 로켓에 실려 발사된 후 사출까지의 모든 과정을 실시간으로 중계한다. 경기도는 도민들이 생중계를 볼 수 있도록 경기도서관 플래닛 경기홀(지하 1층)도 개방한다.

경기도는 도민이 경기기후위성의 필요성과 기대효과를 체감할 수 있도록 이달 17일부터 29일까지 수원 광교 경기신용보증재단 지하 1층 도민쉼터에서 경기기후위성 임시상황실을 운영한다. 실제 크기와 동일하게 제작된 경기기후위성 모형과 기후위성 영상을 볼 수 있으며 기후위성 포토존 등이 마련됐다.

차성수 경기도 기후환경에너지국장은 "이번 경기기후위성 발사는 단순한 과학 기술의 성취를 넘어, 기후위기 대응을 선도하고자 하는 경기도의 의지가 실현되는 것"이라며 "기후과학의 미래를 여는 감동적 순간에 많은 도민 여러분들이 함께 해주시기를 바란다"고 말했다.

경기기후위성 1호기 AD 원본보기 아이콘

경기기후위성은 김동연 경기도지사가 지난해 8월 기자간담회에서 임기 후반기 중점과제 중 하나로 발표했다. 경기도는 같은 해 10월 추진 기본계획 수립하고, 올해 2~3월 위성 개발·운용 기관을 공모해 선정했다. 7월 위성이 개발 완료돼 마무리 절차를 밟았다.

경기기후위성 1호기는 광학위성으로, 무게 약 25kg, 16U(큐브위성 규격)의 초소형 위성이지만 고해상도 다분광탑재체와 고속 데이터 처리 장치가 장착돼 가시광선, 근적외선 파장대 영상을 기반으로 한 정밀 데이터를 관측할 수 있다.

위성은 지구 표면에서 약 500km 상공에서 경기도 지역을 통과할 때 1회당 14x40km의 면적을 촬영하면서 홍수와 산불 등 자연재해로 인한 피해나 식생, 토지 피복 변화 등을 모니터링한다.

위성은 탑재된 태양전지판으로 전력을 공급받으며 3년 간 임무를 수행하고 폐기 또는 연장 운영을 결정하게 된다. 산출되는 고정밀 데이터는 토지이용 현황 정밀 모니터링, 재난재해 피해·복구 신속 확인, 불법 산림·토지 훼손 감시 등에 활용될 예정이다.

경기도는 2호기(GYEONGGISat-2A)와 3호기(GYEONGGISat-2B)를 2026년부터 순차적으로 발사한다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>