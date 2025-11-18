본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

빛 켜진 광주송정역…겨울밤 ‘가장 예쁜 역’으로 변신

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.18 09:27

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주송정역이 올해 겨울, 가장 밝은 빛으로 시민을 맞는다. 광산구가 성탄 트리 점등과 함께 역 광장을 '12월 가장 예쁜 역'으로 꾸미면서다.

빛 켜진 광주송정역…겨울밤 ‘가장 예쁜 역’으로 변신
AD
원본보기 아이콘

18일 광산구에 따르면 구는 최근 성탄 트리 점화식을 열고, 선물 상자·산타 집·루돌프 마차 등으로 구성된 '산타 마을' 조형물의 불을 밝혔다. 광주송정역을 겨울철 시민들이 머무는 명소로 만들겠다며 추진한 '성탄 문화축제와 함께하는 12월 가장 예쁜 역' 사업의 일환이다. 조형물은 내년 1월까지 운영된다.


오는 20일에는 퍼레이드와 공연, 체험행사가 어우러진 축제가 이어진다. 점화식에는 광산구 기독교 교단협의회와 주민 등 100여 명이 참여했으며, 사전 공연과 겨울나기 성금 모금도 진행됐다.

박병규 구청장은 "광주송정역 광장이 겨울 정원처럼 시민에게 머물 곳이 되길 바란다"며 "가족·연인·친구와 추억을 남기는 공간이 되면 좋겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 외국인 사이서 뜨는 'K 안경 투어' "수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

'책방지기' 文 유튜브 데뷔…시집 '이제는 집으로 간다' 첫 추천 이유는?

한강버스에 삼풍백화점 소환한 이해찬 "시장이 제대로 안 하면 그 꼴"

'000' 사용 많을 수록 노화 느리다

김종인, 헌법존중 TF에 "아주 유치한 발상…대통령 5개월 성취 까먹을 것"

설화수, 내년 북촌 접수…대규모 복합문화공간 조성 "해외 공략 전초기지"

'채권왕' 건들락 "2500兆 사모대출, 대형 금융위기 뇌관"…서브프라임 사태 데자뷔 경고

새로운 이슈 보기