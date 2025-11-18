백악관 경제 참모 "AI 생산성 향상…고용 일시 침체 가능성"

케빈 해싯, CNBC 인터뷰

"트럼프 2기 들어 식료품비 거의 안 올라"

미국 백악관의 고위 경제 참모가 인공지능(AI) 혁신으로 노동시장에 일시적 침체가 나타날 수 있다는 견해를 밝혔다.

케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 17일(현지시간) CNBC 인터뷰에서 "AI로 인해 근로자 생산성이 향상되면서 기업들이 대학 졸업 신입 인력을 굳이 채용할 필요가 없다고 판단하고 있다"며 "그 결과 노동시장에 다소 '조용한 시기(quiet time)'가 올 수 있다"고 말했다. 이어 "노동시장에서 엇갈린 신호가 나타나고 있다"며 "생산 부문에서는 매우 긍정적인 신호가 포착된다"고 덧붙였다.

그는 2025년 2분기 국내총생산(GDP)의 강력한 성장률이 이런 흐름을 뒷받침하고 있다고 설명했다. 미국의 2분기 실질 GDP 성장률은 전기 대비 연율 3.8%를 기록했다.

다만 그는 AI로 인한 고용 둔화가 장기적 추세로 이어지지는 않을 것으로 내다봤다. 해싯 위원장은 "생산과 소득이 계속 증가하고 있다"며 "돈을 쓸 새로운 방법이 등장하면 자유 시장은 이런 문제를 비교적 빨리 해결할 것"이라고 강조했다. 증가한 소득이 신규 소비·투자로 이어지며 노동 수요가 자연스럽게 회복될 것이란 설명이다.

AI가 인간의 일자리를 대체할 것이란 우려는 꾸준히 제기돼 왔지만, AI 규제에 집중했던 전임 조 바이든 행정부와 달리 AI 규제 완화 및 인프라 구축을 추진하는 도널드 트럼프 행정부가 이 같은 우려를 직접 언급하는 일은 드물었다.

아울러 해싯 위원장은 최근 뉴욕시장과 뉴저지·버지니아주 선거에서 야당인 민주당이 완승하면서 재부각된 생활비·물가 부담에 대해선 "비용 문제로 우리가 비난받는 것이 다소 놀랍다"고 말했다. 그는 "사람들은 여전히 이전 행정부 정책이 파놓은 큰 구덩이에서 벗어나려 애쓰고 있다"며 "바이든 행정부에서 월 평균 식료품 비용은 크게 올랐지만 트럼프 대통령이 백악관에 복귀한 이후에는 거의 오르지 않았다. 구매력도 상승했다"고 주장했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



