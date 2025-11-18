사적 발굴조사 급증…매장유산 보호 제도 개선 논의

국가유산청, 20일 학술 토론회

"조사부터 정비까지 통합 체계 구축"

국가유산청은 20일 서울 중구 로얄호텔서울에서 '사적 내 매장유산 등 학술조사연구 방향'을 주제로 학술 토론회를 연다.

국가유산 체계 전환에 따른 사적 내 발굴조사와 정비 사업 현황을 진단하고, 학술성 제고와 제도적 지원 방안을 논의하는 자리다. 사적 정비 시 실시되는 발굴조사가 매년 증가하는 만큼 매장유산 보호를 위한 조사, 연구의 문제점과 한계를 짚어본다.

토론회는 주제발표 네 개와 종합토론으로 구성된다. 주제발표는 전용호 국가유산청 연구관의 '국가유산체제 전환에 따른 매장유산 제도·정책 변화', 이성준 충남대 교수의 '매장유산 학술발굴의 제도적 한계와 개선 방향', 홍보식 국립공주대 교수의 '지정유산의 발굴조사와 유적 정비', 이수홍 울산문화유산연구원 연구실장의 '학술발굴조사 학술기반 강화 방안' 순으로 진행한다.

이어지는 종합토론에는 최종택 고려대 교수를 좌장으로 박일찬 고령군청 문화유산과 고도육성팀장, 송원영 대성동고분박물관장, 신희권 서울시립대 교수, 이상준 문화유산위원, 이순미 국가유산청 역사유적정책과 사무관, 이정호 동신대 교수, 하진호 영남문화유산연구원 등이 참여한다. 사적 내 매장유산 조사 제도와 사례를 검토하고, 학술적 조사 성과 공유와 이해당사자 간 협력 방안을 논의한다.

토론회는 행사 당일 현장 등록을 통해 누구나 참석할 수 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



