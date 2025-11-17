본문 바로가기
[속보] '대장동 항소포기' 설명 요구 박재억 수원지검장 사의 표명

이민우기자

입력2025.11.17 17:26

수정2025.11.17 17:29

박재억 수원지검장이 지난달 23일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 의원 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

박재억 수원지검장이 지난달 23일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 의원 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

