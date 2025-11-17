본문 바로가기
후니유통, 합포구 오동동행정복지센터에 신발 25켤레 기탁

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.17 15:26

지역사회 나눔 실천으로 따뜻한 연말 맞이

경남 창원특례시 마산합포구 오동동행정복지센터는 후니유통이 17일 지역 내 어려운 이웃을 위해 신발 25켤레를 기탁했다고 밝혔다.

이번 기탁은 경제적으로 어려움을 겪고 있는 주민들에게 생활필수품을 지원하며 실질적인 도움을 주기 위해 이뤄졌다. 후니유통은 지역사회 공동체와의 연계를 지속해 오고 있으며, 특히 연말연시를 맞아 나눔의 의미를 강조하기 위해 이번 후원을 마련했다.


해당 신발은 오동동행정복지센터를 통해 기탁자의 따뜻한 마음을 담아 어려움을 겪고 있는 주민들에게 배분될 예정이다.

후니유통 관계자는 "지역사회의 일원으로서 더불어 살아가는 사회를 만들기 위해 작은 정성을 보탰다"며 "기탁한 물품이 필요한 이들에게 잘 전달되길 바란다"고 전했다.


조일용 오동동장은 "후니유통의 후원이 이번 겨울에도 훈훈한 마음을 전하며 어려운 이웃들에게 큰 위로가 될 것"이라며 "취약계층 주민들을 위한 다양한 지원을 지속해서 이어 나가겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

