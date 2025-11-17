여수 거문도 수월산 일원, 자연유산 지정…4번째 명승 탄생

경관·생태·역사·학술 가치 인정

해양 생태관광 활성화 추진 탄력

전남 여수시(시장 정기명)는 17일 천혜의 자연환경을 지닌 '여수 거문도 수월산 일원'이 국가유산청으로부터 자연유산(명승)으로 최종 지정됐다고 밝혔다.

이번 지정으로 여수시는 기존 명승인 상백도·하백도 일원(1979년 지정), 금오산 향일암 일원, 영취산 흥국사 일원을 포함해 총 4곳의 명승을 보유하게 됐다. 이는 여수가 가진 해양·산악 경관의 가치를 국가적으로 다시 한번 인정받은 의미 있는 성과다.

여수 거문도 수월산 일원은 경관·생태·역사·학술 등 가치가 뛰어난 곳으로 평가됐다. 목넘이를 지나 거문도등대로 이어지는 탐방로는 울창한 동백나무숲과 어우러진 기암괴석 해안 풍경과 낙조 경관이 장관을 이룬다.

특히 거문도등대와 관백정 일원은 웅장한 일출과 백도(白島)의 모습을 한눈에 조망할 수 있어 해양 경관 가치가 뛰어나다.

또한 탐방로를 따라 동백나무, 돈나무, 다정큼나무 등 남부 해안의 다양한 식생이 잘 보존돼 있으며 흑비둘기 등 희귀 조류가 서식하는 등 생태학적 가치도 우수하다.

아울러 거문도는 예로부터 남해 방어체계의 중심이자 전략적 요충지였으며 '거문도 사건' 등 근대 해양사와 국제 정치사의 주요 흔적을 지닌 장소로 역사·학술적 가치 또한 인정받았다.

여수시 관계자는 "이번 명승 지정은 여수 해양 자연경관의 탁월한 가치를 국가적으로 인정받은 뜻깊은 성과"라며 "2026여수세계섬박람회와 연계해 글로벌 섬 생태탐방 벨트를 구축하고 지속 가능한 국가유산 기반의 관광 인프라를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



