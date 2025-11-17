본문 바로가기
'명품 보육' 문턱 낮춘다… 양산, 올해 공공형 어린이집 6곳 신규 선정

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.17 14:56

지역 공공형어린이집 총 24개소로 확대

경남 양산시가 아이 키우기 좋은 환경 조성에 박차를 가하고 있다.


시는 지난 14일 아동보육과 사무실에서 2025년 공공형어린이집으로 신규 선정된 어린이집에 현판과 지정서를 전달했다.

양산시는 14일 2025년 공공형어린이집으로 신규 선정된 어린이집에 현판과 지정서를 전달했다. 양산시 제공

경남도는 올해 총 18개 어린이집을 공공형어린이집으로 신규 지정했으며, 이 중 양산시는 ▲가정어린이집 3개소(금빛-i어린이집, 대방아이어린이집, 라바어린이집) ▲민간어린이집 3개소(대방다인어린이집, 아이비파크어린이집, 이지더원어린이집) 등 6개소가 포함됐다. 이번 지정으로 양산시 공공형어린이집은 총 24개소로 확대됐다.

공공형어린이집은 정부 미지원 어린이집 중 우수한 기관을 시에서 추천하고, 도지사가 최종 선정해 운영비와 인건비를 지원하는 제도다. 지정된 어린이집은 일반 정부미지원어린이집보다 강화된 운영 기준을 적용받으며, 국공립어린이집에 준하는 수준의 양질의 보육서비스를 영유아와 학부모에게 제공한다.


양산시 관계자는 "공공형어린이집을 통해 보육 서비스 전반의 품질을 높이고, 우수한 민간 보육 인프라가 제 역할을 다할 수 있도록 보육 품질 관리 체계를 더욱 강화하겠다"고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

