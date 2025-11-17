경기소방, 특수가연물 사업장 안전관리 강화…내년 2월까지

경기도소방재난본부가 특수가연물 저장 및 취급사업장을 대상으로 이달부터 내년 2월까지 안전관리를 강화한다.

특수가연물은 고무·플라스틱·석탄류 등으로, 화재 시 불길이 급속히 확산되고 유독가스를 발생시켜 대기오염과 인명피해를 초래할 수 있는 고위험 물질이다.

도 소방재난본부는 먼저 이달 중 자원순환시설 등 관련 사업장을 대상으로 전화, 사회관계망서비스(SNS), 유튜브 등 다양한 채널을 활용해 저장·취급 기준과 화재사례를 안내한다.

또 민관 합동 간담회를 열어 현장 안전관리 실태를 점검하고, 자율안전관리 강화를 위한 협력 방안을 논의한다.

이어 올해 12월부터 내년 2월까지 현장 안전지도 및 단속을 실시한다. 주요 점검 항목은 저장 및 취급 기준 준수 여부, 소방시설 관리 상태, 법령 위반 여부 등이다.

특히 화재 발생 시 소화 오염수가 하천 등으로 유입되는 것을 막기 위한 오염수 통제 체계를 구축해 2차 환경피해를 최소화할 계획이다.

최용철 도 소방재난본부 전담직무대리는 "특수가연물 화재는 유독가스와 오염수로 인한 2차 피해까지 동반되는 고위험 재난"이라며 "자율안전관리 체계를 정착시키고, 고위험 사업장별 맞춤형 지도를 강화해 실질적인 현장 안전망을 만들겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



