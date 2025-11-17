본문 바로가기
경기도, 재생에너지 산업발전 기여 '국무총리' 표창

이영규기자

입력2025.11.17 14:15

경기도가 재생에너지 산업발전에 기여한 공로로 국무총리 표창을 받았다.


경기도는 17일 서울 소공동 더 플라자호텔에서 열린 '2025 한국에너지대상'에서 재생에너지 산업발전 유공 국무총리 표창을 받았다고 밝혔다.

이 상은 한국에너지공단이 주관하는 재생에너지 산업발전 분야 최고 권위로 경기도는 전국 지방정부 가운데 유일하게 선정됐다.


경기도는 '경기 RE100' 정책을 통해 수도권의 구조적 제약 속에서도 재생에너지 전환을 적극 추진했다. 그 결과 최근 3년간 원전 1기 규모의 태양광을 신규 보급했으며, 도시가스 미공급 지역을 중심으로 350개 'RE100 마을'을 조성해 주민들은 매달 전기요금 7만원 절감, 햇빛소득 15만원 이상 창출이라는 실질적 혜택을 얻고 있다. 산업단지 지붕 태양광도 같은 기간 전체 설치량의 70%가 추가되며 빠른 속도로 확산됐다.


경기도가 17일 한국에너지대상 시상식에서 재생에너지 산업발전 유공으로 국무총리 표창을 받았다. 경기도 제공

이러한 성과는 국제무대에서도 인정받았다. 경기도는 지난 4월 싱가포르에서 열린 'Renewable Market Asia 2025'에서 아시아 지역 청정에너지 도입 선도기관으로 선정됐으며, 9월에는 사단법인 에너지전환포럼이 주최한 '2025 에너지전환의 밤'에서 지방자치부문 에너지전환상을 수상했다.

김연지 경기도 에너지산업과장은 "수도권의 재생에너지 확대는 어려운 도전이었지만, 이번 수상으로 노력을 정부에서 공식적으로 인정받았다"며 "앞으로도 국공유지와 마을, 산업단지 등을 중심으로 공급을 늘려 도민과 기업에 실질적 혜택이 돌아가는 지속가능한 에너지 생태계를 만들기 위해 정부와 협력을 강화하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
