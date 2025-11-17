부민병원그룹, 창립 40주년 ‘비전 2030’ 선포

1985년 작은 정형외과 출발, 5개 병원 운영 의료그룹 성장



40년 성장 되돌아보고 미래형 스마트 헬스케어 도약 선언

인당의료재단 부민병원그룹이 지난 14일 부산 해운대 시그니엘호텔 그랜드볼룸에서 '부민병원 40주년 기념식'을 열었다.

부민병원그룹은 이날 지난 40년 성과를 되돌아보고 향후 40년을 향한 새로운 도약의 비전을 선포했다.

이 기념식에 정흥태 이사장, 정훈재 부민미래의학연구원장 등 병원 관계자를 비롯해 박형준 부산시장, 허남식 신라대학교 총장, 김성수 해운대구청장 등 지역 주요 인사 400여명이 참석해 부민병원의 발전을 축하했다.

정흥태 이사장은 기념사에서 "지난 40년간 부민병원은 언제 어디서나 환자 곁을 지키는 잠들지 않는 병원으로 자리매김해 왔다"며, "앞으로 40년은 미래형 스마트 헬스케어 그룹으로 도약해 '백년 병원'의 기틀을 다지겠다"고 힘줬다.

이날 공개된 '부민병원그룹 비전 2030'은 지속 가능한 헬스케어 시스템과 환자 중심 병원 체계를 구현하기 위한 핵심 전략을 담았다. 다섯 가지 핵심 가치는 환자 우선, 전문성, 혁신, 행복, 사회공헌이며 이를 실현하기 위한 5대 전략으로 ▲예방부터 치료·재활까지 통합의료 완성 ▲AI와 디지털 기반 의료품질 향상 ▲지속 가능한 헬스케어 생태계 구축 ▲글로벌 헬스케어 네트워크 확장 ▲구성원·환자·파트너가 함께 성장하는 공동 가치 실현을 제시했다.

정원혜 부민병원그룹 전략기획본부장은 "비전 2030은 단순한 선언이 아닌, 부민병원그룹이 의료 패러다임을 새롭게 정의하는 주체가 되기 위한 구체적 실천 전략"이라고 강조했다.

부민병원그룹은 1985년 부산 금정구 서동의 '정흥태정형외과의원'에서 시작해 '실력과 원칙'이라는 철학 아래 성장해왔다. 1995년 북구 부민병원(현 부산부민병원)으로 확장한 이후, 2008년 법인 전환을 거쳐 현재는 부산·서울 등 5개 병원과 부민 프레스티지 라이프케어센터 마곡을 운영하며 전국적인 의료 네트워크를 구축하고 있다.

최근에는 서울 마곡에 '부민 프레스티지 라이프케어센터'를 개원하며 AI 기반 통합 건강관리 시스템을 선보였으며, 2027년에는 500병상 규모의 종합병원인 '명지부민병원' 개원을 앞두고 있다. 부민병원그룹은 이번 40주년을 계기로 스마트 헬스케어와 디지털 의료 혁신을 선도하며, 환자 중심의 미래형 의료 서비스를 제공하는 데 박차를 가할 계획이다.

