문화가 있는 날, 경북 구석구석 문화배달 ‘고령군 문화路 대가ya’ 개최

한글과 음악·마술 어우러진 창의적 공연, 다채로운 체험 프로그램

2025 문화가 있는 날 '구석구석 문화배달'의 마지막 여정으로, 경북 고령군에서 특별한 문화공연이 열린다.

오는 29일 오후 2시부터 4시까지 고령 대가야박물관 강당에서 열리는 이번 행사는 문화체육관광부와 경북도가 공동 주최하고, 지역문화진흥원·경북문화재단·예술마을사람들이 공동 주관한다.

'문화가 있는 날'은 문화기본법 제12조 제2항에 근거해 국민의 일상 속 문화권을 보장하기 위해 추진되는 국가 문화복지 정책으로, '구석구석 문화배달'은 매월 마지막 주 '문화가 있는 날' 주간을 맞아 경북 12개 지역을 순회하며 지역민에게 문화 체험의 기회를 제공하는 대표 사업이다. 이번 고령 공연은 그 한 해 여정을 마무리하는 자리로 특별한 의미를 갖는다.

이 공연은 '문화路 대가ya'를 주제로 '마법글자 한글! 뮤직&매직밴드를 만나다'라는 프로그램으로 꾸며진다. 음악과 마술이 결합한 창의적인 무대를 통해 관객들에게 흥미와 감동을 동시에 선사하며, 지역의 역사와 이야기를 예술로 풀어낸다. 특히 '뮤직＆매직밴드' 공연은 음악 연주와 퍼포먼스를 결합해 관객의 눈과 귀를 사로잡는 다채로운 경험을 제공할 예정이다.

공연과 함께 진행되는 체험 프로그램도 풍성하다. △우리말 쓰기 △훈민정음 도장 찍기 등 한글의 아름다움을 체험할 수 있는 활동과 △핸드폰 거치대 만들기 △나만의 향기 만들기 △자개 손거울 만들기 △예술작품 제작 △전통놀이 △타악기 체험 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 마련돼 있어 가족 단위 참여자에게도 즐거운 문화 체험 기회를 제공한다.

이 행사는 한글의 가치와 우리말의 소중함을 되새기고, 올 한 해 경북 곳곳에서 이어온 문화 여정의 아름다운 마침표를 찍는 의미 있는 자리로 기대된다.

공연 및 체험 프로그램에 대한 자세한 내용은 예술마을사람들 블로그와 지역문화통합정보시스템에서 확인할 수 있다.

