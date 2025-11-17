본문 바로가기
대구교육청, 급식 우수학교 4곳 선정…고산초·화동초·대서중·대구과학기술고

영남취재본부 구대선기자

입력2025.11.17 10:58

시계아이콘00분 26초 소요
대구시교육청은 2025년 학교급식 운영 전반에 대한 평가를 통해 우수학교 4교를 선정했다고 17일 밝혔다.


이 사업은 학교급식 운영 전반에 대한 우수학교를 선정해 학교급식의 질을 향상하고, 학생 및 학부모의 관심도와 만족도를 높이기 위해 매년 추진된다.

대구시교육청

대구시교육청

이번 평가는 학교급식의 위생, 안전관리, 식단 운영, 학생 만족도, 음식물쓰레기 감축 노력 등 전반적인 급식 운영 수준을 종합적으로 검토해 추진됐다. 평가 결과 고산초, 화동초, 대서중, 대구과학기술고 등 4개 학교가 선정됐다.

선정된 학교에는 '2025 학교급식 우수학교' 현판을 수여하고, 급식기구 등 급식 운영 환경 개선에 활용할 수 있도록 시상금 1000만원을 지원한다. 또한 선정학교의 우수사례는 직무연수 등을 통해 전체 학교로 공유 및 확산할 예정이다.


강은희 대구교육감은 "학교급식 우수학교 선정을 통해 급식의 질 향상과 함께 학생들의 만족도를 높이고, 모든 학교가 건강하고 안전한 급식을 제공하도록 지속적으로 지원하겠다"라고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
