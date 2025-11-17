전주시, 2조 6,606억 규모 내년도 예산 편성

전주시의회의 심의 요청

미래세대 투자·민생 안정 등 중점

전북 전주시가 2조 6,606억 원 규모의 2026년도 본예산안을 편성해 전주시의회의 심의를 요청했다.

17일 시에 따르면 내년도 예산안은 지속가능한 도시를 위한 미래세대 투자, 시민 모두가 행복한 도시, 민생 안정, 새로운 전주를 만드는 미래성장동력 확보 등을 구현하는 데 초점이 맞춰졌다.

전주시청 전경. 전주시 제공 AD 원본보기 아이콘

분야별로 살펴보면, 먼저 시는 미래의 주역을 키우고 살기 좋은 정주 여건을 강화하기 위해 총 8,874억원의 예산을 편성했다.

구체적으로 시는 ▲청년매입 임대주택(청춘별채) 공급 20억원 ▲전주기업반 취업지원·출향청년 채용 전주기업 취업지원 사업 4억원 ▲청년월세 지원사업 67억원 ▲전북청년 함께 두배 적금 12억원 ▲청년부부 결혼 비용 지원사업 1억원 등의 예산을 반영했다.

동시에 저출생에 따른 인구구조 변화에 대응해 ▲출생축하금 29억원 ▲1세 어린이집 필요경비 10억원 ▲어린이집 필요경비 지원(2세 확대) 83억원 등 출생축하금과 어린이집 필요경비를 대폭 확대했으며, ▲누리과정 보육료 219억원 등 아이 키우기 좋은 도시를 실현하기 위해 지속적인 지원이 이뤄질 수 있도록 했다.

시는 일자리가 생겨나 활력 넘치는 도시를 만들기 위해 산업단지 대전환과 주력산업 고도화 예산을 책정했다.

주요 사업은 ▲전주산업단지 청년문화센터 건립 20억원 ▲탄소산단 도시숲 조성사업 21억원 ▲탄소산단 진입도로 4차로 건설공사 20억원 ▲탄소국가산단 공공폐수처리시설 설치사업 8억원 ▲수소시범도시 사업 18억원 ▲탄소복합체 가상공학센터 구축 7억원 ▲산학융합 플라자 건립사업 20억원 등이다.

여기에 시는 ▲기린대로 간선급행버스체계 구축 137억원 ▲과학로 확장사업 4억원 ▲쑥고개로 확장공사 30억원 ▲효천지구 연계도로 확장공사 4억원 ▲싸전다리 노상주차장 조성 10억원 ▲장기미집행 도시계획도로 보상 100억원 등을 투입해 교통인프라도 확충키로 했다.

이와 함께 시는 민생경제 활성화 및 맞춤형 복지를 통한 시민의 삶의 질 향상을 위한 총 9,672억 원의 예산을 집중 편성했다.

이 가운데 중소기업 및 소상공인 경영 안정과 지역경제 활성화를 위한 주요 사업은 ▲중소기업 육성기금 12억원 ▲산단의 안전을 위한 통합관제센터 구축 35억원 ▲산업단지 복합문화센터 건립 19억원 ▲지역화폐 발행 82억원 ▲소상공인 카드수수료 지원 29억원 ▲소상공인 특례보증 55억원이며, 중소기업 근로자 삶의 질 향상을 위한 공동출연으로 ▲공동근로복지기금 1억원 등이 편성됐다.

농업인의 안정적인 생산활동 지원과 미래 도시농업 기반 마련도 속도감 있게 추진된다. 이를 위해 시는 ▲먹거리 통합지원센터 건립 32억원 ▲농산물종합가공 기술지원 사업 9억원 ▲농업기계 임대사업소 분소 설치 20억원 등의 예산을 책정했다

시는 미래 성장동력 확보를 위한 광역도시 기반시설 확충과 문화관광산업 분야에 총 2197억 원을 투입키로 했다.

세부적으로 ▲전주컨벤션센터 건립을 포함한 MICE 복합단지 조성 303억원 ▲실내체육관, 육상경기장 및 야구장, 스포츠 가치센터 건립 등 호남제일문 복합스포츠타운 조성 142억원 ▲도시재생사업 128억원 ▲독립영화의 집 건립 등이 추진될 예정이다.

우범기 시장은 "이번 예산이 시민의 삶과 도시의 미래를 위한 든든한 디딤돌이 돼 더 나은 도시 환경 조성과 시민 삶의 질 향상을 이끄는 전환점이 되도록 하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>