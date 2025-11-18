한국공학대, 초등학생 위한 ‘로봇카 체험 교육’ 실시

미래 공학 인재 위한 놀이형 교육 진행

한국공학대학교 지능형로봇혁신융합대학사업단(이하 지능형로봇사업단)은 경기도 시흥시 장곡종합사회복지관에서 '제4회 88로봇위크 일반인 교육(로봇카)' 프로그램을 운영했다고 18일 밝혔다.

한국공학대가 초등학생을 대상으로 진행한 ‘로봇카 체험 교육’ 프로그램 참가 아이들이 완성한 로봇카를 들고 기념촬영하고 있다. 한국공학대학교 AD 원본보기 아이콘

이번 프로그램은 진말초등학교 학생 5명을 대상으로 한 방과 후 체험 교육으로, 로봇 기술을 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 구성됐다. 이날 교육에서는 한국공학대와 지능형로봇사업단 소개에 이어 교육 영상 시청, 로봇카 조립 및 작동 실습 등이 진행됐으며, 학생들은 직접 만든 로봇카를 작동시키며 기술 원리를 체험했다.

'88로봇위크'는 로봇 산업 특강, 경진대회, 취업 연계 프로그램 등으로 구성된 지능형로봇 분야 체험 주간 행사다. 지능형로봇사업단에 참여하는 7개 대학이 매년 공동 주최하며, 학생들의 관심을 높이고 현장 중심 역량을 강화하는 데 목적이 있다. 이번 초등학생 대상 로봇카 체험 교육도 '88로봇위크'의 일환으로 마련된 프로그램이다.

정명진 지능형로봇사업단장(메카트로닉스공학부 교수)은 "이번 로봇카 체험이 학생들에게 로봇 기술을 쉽고 흥미롭게 접할 수 있는 기회가 됐길 바란다"며 "앞으로도 학생들이 로봇 관련 진로를 탐색하고 꿈을 키워갈 수 있도록 체험 중심 교육을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 지능형로봇혁신융합대학사업은 교육부와 한국연구재단이 주관하는 첨단분야 혁신융합대학 육성사업의 일환으로, 한양대 ERICA를 주관대학으로 해 한국공학대, 광운대, 부경대, 상명대, 영진전문대, 조선대 등 7개 대학이 2021년부터 2026년까지 공동으로 수행하고 있다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>