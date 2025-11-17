본문 바로가기
[인사] 삼양라운드스퀘어

임혜선기자

2025.11.17

◇삼양식품

▲전무 전병우 ▲상무 김용호, 신경호, 강석환


◇삼양라운드스퀘어

▲상무 하현옥





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
