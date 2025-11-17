본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

"투썸 크리스마스 케이크 더 저렴하게"…11번가, e쿠폰 특가 판매

이민지기자

입력2025.11.17 08:59

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

빕스 바우처 1만5000원권 90% 할인
투썸 크리스마스 케이크 최대 20% 할인

11번가가 외식·디저트 수요가 급증하는 연말 시즌을 앞두고, '빕스', '투썸플레이스', '파스쿠찌', '메가MGC커피' 등 인기 프랜차이즈 7곳의 e쿠폰을 특가에 선보인다고 17일 밝혔다.


11번가는 오는 23일까지 'E쿠폰 핫딜' 프로모션을 실시해 외식 프랜차이즈의 할인권과 모바일금액권을 다채롭게 판매한다. 대표 상품으로, 인기 패밀리 레스토랑 '빕스(VIPS)'의 바우처 1만5000원권을 90% 혜택으로 1500원에 단독 판매한다. 이탈리안 비스트로 '더플레이스'의 '모바일금액권 5만원권'(25% 할인, 3만7500원), '제일제면소 모바일금액권 5만원권'(25% 할인, 3만7500원) 등도 특가에 준비했다.

"투썸 크리스마스 케이크 더 저렴하게"…11번가, e쿠폰 특가 판매
AD
원본보기 아이콘

크리스마스 수요를 겨냥한 '케이크' e쿠폰도 한자리에 모았다. 17일 특가 판매하는 '투썸플레이스 스트로베리 산타' e쿠폰(20% 할인, 2만5600원)을 시작으로, '투썸플레이스'의 홀리데이 시즌 케이크들을 18~20일 할인 판매한다. '파스쿠찌'의 홀케이크 신제품 '화이트 스노우맨'(3만1200원)도 정가 대비 20% 할인가에 만나볼 수 있다.


또 '메가MGC커피'가 레트로 감성을 살려 출시한 겨울 시즌 신메뉴들을 오는 19일부터 20% 할인가에 판매한다. 선출시 기간부터 온라인 상에서 화제를 모았던 '군고구마 크림브륄레 슈페너'(3120원)와, 포도·멜론·바나나 맛 삼색 젤라또를 올린 '추억의 삼색 아이스 프라페'(3200원), 디저트 메뉴인 '엠지씨네 계란물 치즈토스트'(2320원), '엠지씨네 라면땅'(1520원) 등 다양하다.


11번가는 '카카오페이머니' 결제 시 사용 가능한 '7% 할인쿠폰'(최대 1000원)도 선착순 발급해, 고객이 e쿠폰을 더욱 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 했다.

고광일 11번가 영업그룹장은 "고객들이 연말 시즌에 특히 더 선호하는 브랜드들을 중심으로 다양한 특가 e쿠폰을 선보이는 데 집중했다"며 "온라인 최저가 수준의 가격 경쟁력과 폭넓은 브랜드 구성을 앞세워 11월 쇼핑 축제의 열기를 연말까지 계속 이어갈 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 아이가 벌레에 물렸잖아요"…교사들 떨게 만든 '괴물 부모' "우리 아이가 벌레에 물렸잖아요"…교사들 떨게 만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

美·中 도시 다 제쳤다…한국인 몰려간 이곳 '세계 가장 부유한 도시'

'사과를 통째로' 가장 큰 입 美 10대 화제…"절대 따라하지 마세요"

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

9조 넘게 팔아치운 외국인에 코스피 석달만에 마이너스

내달 금리 인하 기대 사라진 월가…인플레 우려도 재부상

새로운 이슈 보기