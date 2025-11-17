본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

[오늘의신상]세가지 메뉴를 한 번에…버거킹 '베이비버거'

한예주기자

입력2025.11.17 08:34

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

콰트로치즈·통새우·불고기 3종
프리미엄 브리오슈번 활용한 샘플러 구성

버거킹이 베스트셀러 메뉴 3종을 한 박스에 담아 다양한 맛을 한 번에 즐길 수 있는 신제품 '베이비버거'를 선보인다고 17일 밝혔다.


이번 '베이비버거'는 지난 7월 프랑스 버거킹에서 출시해 현지에서도 큰 인기를 얻은 컨셉이다. 국내에서는 한국인 입맛에 맞게 '콰트로치즈와퍼'와 '통새우와퍼', '불고기와퍼' 3종으로 구성했다.

버거킹 '베이비버거'. 버거킹

버거킹 '베이비버거'. 버거킹

AD
원본보기 아이콘

4가지 치즈의 풍부한 맛이 특징인 '베이비 콰트로치즈', 새우의 탱글한 식감과 새콤달콤한 특제소스가 조화를 이룬 '베이비 통새우', 직화 패티와 달콤한 불고기 소스의 조화가 특징인 '베이비 불고기'까지 프리미엄 브리오슈 번을 사용해 부드러운 식감을 자랑한다. 작아진 사이즈에도 버거킹 특유의 맛과 품질은 그대로 유지했다. 단품 1만900원, 세트 1만3900원.


버거킹 관계자는 "이번 신제품 '베이비버거'는 세 가지 서로 다른 맛을 한 번에 즐기는 재미와 함께 가족이나 친구들과 나눠 먹으며 소통하는 '함께하는 즐거움'을 전달하고자 준비했다"면서 "앞으로도 다양한 고객분들이 함께 즐길 수 있는 다채로운 구성의 선택지 제공을 통해 고객 접점을 확대해 나갈 예정"이라고 말했다.


'베이비버거'는 이날부터 일부 매장을 제외한 전국 버거킹 매장에서 일 판매 한정으로 만나볼 수 있으며, 구성 변경 및 딜리버리는 불가하다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만원, 그냥 입맛대로 사 먹을까요[주머니톡] "엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'과일계 명품'이 어쩌다…최저가 포도로 전락한 샤인머스캣

"사돈도 송파 주민이었으면"…반포 원베일리 이어 헬리오시티도 '결정사' 등장

법무부, '김호중에 돈 요구' 소망교도소 직원 조사

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

"중국, 5년 뒤 '10대 주력업종' 모두 한국 앞지른다"

고학력 청년백수 13개월만 최다…'고용 미스매치' 더 악화

새로운 이슈 보기