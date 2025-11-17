사천시, '함께 걷는 건강길, 가을 나들이' 운영

재가 장애인 20명을 대상, 우천

바리안 쌀 빵 만들기 체험 등 체험활동

경남 사천시보건소는 재가 장애인 20명을 대상으로 사천 항공우주과학관 및 우천 바리안 체험 휴양마을에서 사회참여 체험활동을 실시했다고 17일 밝혔다.

사천시 장애인 사회참여서비스 함께 걷는 건강길, 가을나들이 운영 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

이번 프로그램은 사천시 장애인종합복지관과의 연계를 통해 우주항공 전문과학관 관람과 우천 바리안 쌀 빵 만들기 체험 등 다양한 체험활동으로 구성되었으며, 일상에서 벗어나 새로운 경험을 제공하여 장애인의 스트레스 해소와 삶의 질 향상을 도모했다.

사천시보건소 관계자는 "이번 체험활동을 통해 장애인들이 사회참여의 기회를 넓히고, 지역사회에서의 적응력을 높일 수 있었다"며, "앞으로도 장애인의 문화적 욕구를 충족하고 건강한 삶을 영위할 수 있도록 다양한 프로그램을 마련할 계획"이라고 전했다.

한편, 참여자들은 우주 항공과학의 신기술을 직접 체험하고, 쌀 빵 만들기를 통해 소근육 사용 및 창의적 활동에 참여하며 큰 만족감을 드러냈다.

사천시보건소는 앞으로도 장애인의 건강증진과 사회참여 확대를 위한 맞춤형 복지서비스를 지속해서 제공할 예정이다.





