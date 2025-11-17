본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

동작구, 26일 세계적 바이올리니스트 한수진 리사이틀

김민진기자

입력2025.11.17 07:35

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 동작구(구청장 박일하)가 이달 26일 오후 7시 30분 현충로 원불교 소태산홀에서 ‘한수진 바이올린 리사이틀’을 연다. 이번 공연은 동작문화재단이 주최·주관한다.

'한수진 바이올린 리사이틀' 홍보 포스터. 동작구 제공.

'한수진 바이올린 리사이틀' 홍보 포스터. 동작구 제공.

AD
원본보기 아이콘

세계적인 바이올리니스트 한수진은 15세에 세계 최고 권위의 비에니아프스키 국제 콩쿠르에서 한국인 최초이자 최연소로 2위를 차지하며 이름을 알렸다. 이후 런던 심포니오케스트라, 도쿄 필하모닉 등과 협연하며 꾸준히 세계 무대에서 활동을 이어오고 있다.


이번 리사이틀에서는 피아니스트 피터 오브차로프와 함께 베토벤부터 프로코피에프까지 다양한 시대의 작품을 선보인다. 깊이 있는 해석과 섬세한 연주로 남녀노소가 함께 즐길 수 있는 무대를 만들 예정이다.

공연은 초등학생 이상 구민 440명을 대상으로 90분간 진행된다. 관람을 원하는 시민은 17일 오후 2시부터 NOL티켓(구 인터파크)을 통해 선착순으로 예매할 수 있다. 티켓은 전석 5000원이며 1인당 2매까지 구매 가능하다. 자세한 사항은 동작문화재단 문화사업팀(070-7204-3315)에 문의하면 된다.


박일하 동작구청장은 “세계 무대에서 인정받은 거장의 연주를 가까이에서 감상하며 클래식의 매력을 느끼시길 바란다”며 “앞으로도 구민이 고품격 문화예술을 접할 수 있도록 관련 인프라를 지속적으로 확충해 나가겠다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만원, 그냥 입맛대로 사 먹을까요[주머니톡] "엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'과일계 명품'이 어쩌다…최저가 포도로 전락한 샤인머스캣

"사돈도 송파 주민이었으면"…반포 원베일리 이어 헬리오시티도 '결정사' 등장

법무부, '김호중에 돈 요구' 소망교도소 직원 조사

"어차피 출산 못 해"…'AI'와 결혼한 30대 일본 여성

현직 경찰 정보관, 中 영사관에 정보 유출 의혹…"휴대폰 포렌식 진행 중"

"중국, 5년 뒤 '10대 주력업종' 모두 한국 앞지른다"

고학력 청년백수 13개월만 최다…'고용 미스매치' 더 악화

새로운 이슈 보기