국립문화유산연구원, 기후위기와 문화유산 심포지엄

이종길기자

입력2025.11.17 09:00

국내외 재난 피해 현황과 대응 방안 공유

기후 위기와 문화유산을 주제로 국제 학술 토론회가 열린다.


국립문화유산연구원은 이코모스 한국위원회와 함께 18일 오후 1시 30분 대전 라마다 호텔에서 심포지엄을 한다고 17일 밝혔다.

국내외 문화유산의 기후변화 및 재난피해 현황과 대응 방안을 공유하는 자리다. 이상기후와 재난은 인명과 재산뿐 아니라 국가유산 보존에도 위협이 되고 있다. 실제로 2008년부터 올해 9월까지 한국 국가유산 재난피해 원인의 80%는 집중호우, 태풍, 폭설 등 풍수해였다.


기조 강연은 마리오 산타나 퀸테로 캐나다 칼튼대 교수가 맡는다. 기후 행동 및 문화유산 보호를 위한 디지털 도구에 관해 이야기한다.


주제발표는 여섯 개로 구성된다. 김세현·김지수 국립문화유산연구원 연구관의 '한국 문화유산에 대한 기후변화 영향과 대응', 조아나 링컨 호주 문화유산 보존관리센터 연구원의 '기후변화와 문화유산에 대한 영향-호주 관점', 김동현 전주대 교수의 '산불 위협으로부터 국가유산 보호 방지 대책', 마리 H. 데이비스 스코틀랜드 역사환경청 연구원의 '영국 문화유산 기후 위험 평가 및 적응 계획', 김영재 한국전통문화대 교수의 '위험지도 기반 국가유산 중점관리 패러다임' 등이다.

당일 현장 등록으로 누구나 참석할 수 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

