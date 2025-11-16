경기도, 대규모 재난에 도-시군 인력풀 구성해 지원한다

경기도가 대규모 재난 발생 시 시군과 합동으로 피해조사 등 행정 인력을 지원할 수 있는 응원체계를 마련한다.

경기도는 다음 달 도내 시군과 분야별 파견 가능한 인력풀을 구성하고, 내년 상반기 제도화를 위한 '경기도 재난안전대책본부 구성·운영 조례' 등의 개정을 추진한다고 16일 밝혔다.

경기도는 앞서 지난 7월 가평군 일대 집중호우 당시 9개 시군에서 190명의 행정 인력을 6일간 투입해 상면, 조종면, 북면 등 각 지역에서 피해조사와 국가재난정보관리시스템(NDMS) 입력 등의 업무를 지원했다.

김성중 경기도 행정1부지사는 "재난 발생 시에 신속한 피해조사를 실시하고, 이를 바탕으로 조속히 복구 및 지원 등이 이뤄져야 한다"며 "피해지역 주민들의 안전과 일상으로의 복귀를 위해 도와 시군이 함께 행정적 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>