본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기도, 대규모 재난에 도-시군 인력풀 구성해 지원한다

이영규기자

입력2025.11.16 11:36

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 대규모 재난 발생 시 시군과 합동으로 피해조사 등 행정 인력을 지원할 수 있는 응원체계를 마련한다.


경기도는 다음 달 도내 시군과 분야별 파견 가능한 인력풀을 구성하고, 내년 상반기 제도화를 위한 '경기도 재난안전대책본부 구성·운영 조례' 등의 개정을 추진한다고 16일 밝혔다.

경기도청

경기도청

AD
원본보기 아이콘

경기도는 앞서 지난 7월 가평군 일대 집중호우 당시 9개 시군에서 190명의 행정 인력을 6일간 투입해 상면, 조종면, 북면 등 각 지역에서 피해조사와 국가재난정보관리시스템(NDMS) 입력 등의 업무를 지원했다.


김성중 경기도 행정1부지사는 "재난 발생 시에 신속한 피해조사를 실시하고, 이를 바탕으로 조속히 복구 및 지원 등이 이뤄져야 한다"며 "피해지역 주민들의 안전과 일상으로의 복귀를 위해 도와 시군이 함께 행정적 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"캐리어 끌고 한국 갔다 와야겠네"…'5㎏에 4만650원' 최고치 경신한 日쌀값 "캐리어 끌고 한국 갔다 와야겠네"…'5㎏에 4만650... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"사돈도 송파 주민이었으면"…반포 원베일리 이어 헬리오시티도 '결정사' 등장

백악관 최초 입성한 알카에다 출신 지도자…트럼프가 손잡은 이유

'진정한 엄친아' 26세 한국인 유학생, 일본 사법시험 합격…심지어 군필

과자를 먹으면 오랑우탄이 죽는다?

"층간 흡연 스트레스 때문에"…승강기에 살인 경고문 붙인 50대

고학력 청년백수 13개월만 최다…'고용 미스매치' 더 악화

영국도 가세…韓 뛰어든 '8조원 잠수함 프로젝트' 경쟁 불붙어

새로운 이슈 보기