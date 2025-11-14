▲ 김복송씨 별세, 고승균씨 모친상, 고종원(장동혁 국민의힘 당대표 후보 당시 공보단장) 조모상 = 14일 오전 8시, 서울아산병원 장례식장 8호실, 발인 17일 오전 7시, 장지 하늘안추모공원.
염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
[부고] 고종원(장동혁 국민의힘 당대표 후보 당시 공보단장)씨 조모상
2025년 11월 14일(금)
▲ 김복송씨 별세, 고승균씨 모친상, 고종원(장동혁 국민의힘 당대표 후보 당시 공보단장) 조모상 = 14일 오전 8시, 서울아산병원 장례식장 8호실, 발인 17일 오전 7시, 장지 하늘안추모공원.
