"지역 건설 도약 계기 만들 것"…주택건설협회 광주·전남, 최갑렬 신임 회장 취임

14일 광주상공회의소 7층에서 열린 제11대·12대 회장 이·취임식에서 최갑렬 신임 회장이 협회기를 흔들고 있다.

대한주택건설협회 광주·전남도회는 제11대 정기섭 회장 이임식과 제12대 최갑렬 회장의 취임식을 개최했다고 14일 밝혔다.

이날 취임한 최갑렬 대한주택건설협회 광주·전남도회 신임회장은 지난달 29일 개최된 정기총회에서 제12대 회장으로 당선됐다. 최 회장은 BBS광주불교방송사장, 광주상공회의소 부회장, 조계종 중앙신도회 부회장, 삼일파라뷰문화장학재단 이사장, 파라뷰미술관 이사장과 조선대학교 총동창회 상임부회장으로 활동하고 있다.

14일 광주상공회의소 7층에서 열린 제11대·12대 회장 이·취임식에서 최갑렬 신임 회장이 취임사를 말하고 있다.

최갑렬 회장은 취임사를 통해 ▲지역 주거복지문제 해결과 공유경제 가치실현 방안 모색 ▲사회공헌활동 강화 ▲지방자치단체 및 유관기관과의 협력 강화를 통한 지역공동체 실현과 일자리 창출 기여 ▲회원사 간 소통과 화합을 위한 다양한 교류의 장 마련 등을 역점사업으로 추진하겠다고 다짐했다.

최 회장은 "우리 지역은 제조업만으로는 고용과 경제 활성화에 한계가 있을 수밖에 없다"며 "전·후방 연계 효과가 큰 기간 산업인 건설업의 활성화가 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

이어 "사회공헌사업도 위상에 걸맞도록 폭넓게 추진해 나가고, 다양한 교류의 장을 마련해 소통과 화합을 도모하겠다"며 "회원사들과 함께 협회가 더 발전하고 지역 주택 건설 산업이 한 단계 도약하는 계기를 만들겠다"고 말했다.

정기섭 전 회장은 "지난 임기에는 회원사와 임원들의 지원으로 국가유공자 노후주택 개·보수사업, 사회복지시설 지원, 사랑의 연탄 나눔 등 다양한 사회공헌 사업을 벌일 수 있었다"며 "회원사의 핵심 현안인 건설임대보증과 종합 부동산 합산세 개선을 위해서 노력해왔다"고 말했다.

그는 "구도심 활성화를 위한 상업 지역 등의 주거용적률 제도 개선은 이루지 못해 아쉬움이 남는다"며 "최갑렬 신임 회장이 주택 건설업계의 재도약을 이루는 데 큰 역할을 할 수 있도록 적극적으로 지지하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자



