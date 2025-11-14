본문 바로가기
수원남부소방서, 14일 삼육보건대와 업무협약

이영규기자

입력2025.11.14 16:16

경기 수원남부소방서가 14일 지역사회 안전 강화와 드론 등 첨단장비 전문 인력 육성을 위해 삼육보건대학교와 업무협약(MOU)을 체결했다.


이날 협약에 따라 수원남부소방서는 삼육보건대 학생과 교직원을 대상으로 소방안전교육 지원 및 학교 실정에 맞는 훈련 컨설팅 등을 제공한다.

경기 수원남부소방서가 14일 삼육보건대학교와 업무협약을 체결했다. 수원남부소방서 제공

경기 수원남부소방서가 14일 삼육보건대학교와 업무협약을 체결했다. 수원남부소방서 제공

삼육보건대는 소방공무원의 첨단장비 활용 역량 강화를 위해 드론 자격증 취득 지원 등을 돕게 된다. 특히 드론은 화재 현장과 실종자 수색 현장 등 다양한 재난 현장에서 활용도가 높아지고 있어 이번 협약은 소방공무원의 실질적인 업무 능력 향상에 크게 도움이 될 것으로 기대된다.


고영주 수원남부소방서장은 "이번 협력이 두 기관 모두에 발전적인 기회가 되길 바란다"며 "다양한 분야에서 실질적인 성과를 낼 것으로 기대한다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
