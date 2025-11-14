서빛마루시니어센터 '2025년 서빛예술제' 개최

230명 어르신 참석…갈고닦은 실력 뽐내

서빛마루시니어센터(사회복지법인 우성나눔재단)는 14일 서빛마루문화예술회관에서 '2025년 서빛예술제'를 성황리에 개최했다.

이번 예술제는 한 해 동안 서빛마루시니어센터가 운영한 노년사회화교육 프로그램 및 동아리 활동의 성과를 공유하는 자리로, 총 15개 팀 230명의 어르신들이 참여, 그동안 갈고닦은 실력을 무대와 전시를 통해 선보였다.

행사는 1부 기념식과 2부 작품발표회로 구성됐으며, 1부에서는 개회식, 국민의례, 내빈소개에 이어 서구청장상 및 서구의회의장상 표창 수여식이 진행됐다. 또 어르신들의 노력과 열정에 대한 축하와 격려의 시간도 이어졌다.

2부에서는 합창, 난타, 댄스, 악기연주 등 다양한 장르의 공연이 펼쳐져 관람객의 큰 박수와 환호를 받았다.

서빛마루시니어센터 이원영 관장은 "서빛예술제는 어르신들이 한 해 동안 함께 배우고 성장한 결실을 맺는 자리이자, 서로의 열정을 나누는 축제의 장"이라며 "앞으로도 어르신들의 문화예술 활동을 적극적으로 지원해 삶의 활력을 높이겠다"고 전했다.

한편 오는 21일까지 서빛마루시니어센터 로비에서는 작품전시회가 함께 열려 캘리그라피와 수채화, 사진작품 등 어르신들의 예술적 감성과 정성을 담은 작품들을 전시한다.





