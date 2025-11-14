본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

신안군, 전남 명품 관광지 디카시 전시회 개최

호남취재본부 정승현기자

입력2025.11.14 16:02

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

사진과 시(詩)가 어우러진 감성 여행
전남 22개 시·군 작품 60여 점 선보여

내달 23일까지 디카시 공모전 당선작 60점을 황해교류박물관에서 전시한다. 신안군 제공

내달 23일까지 디카시 공모전 당선작 60점을 황해교류박물관에서 전시한다. 신안군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 신안군이 전라남도의 사계절 풍경과 주요 관광지를 감성적으로 담아낸 '제1회 전라남도 명품 관광지 디카시(詩) 전시회'를 개최하며 관광객들의 발길을 모으고 있다.


신안군은 12일부터 23일까지 황해교류박물관에서 디카시 공모전 당선작 60여 점을 전시한다고 밝혔다. '디카시'는 사진 한 장에 순간의 감각을 담은 짧은 시를 더해 감성을 표현하는 문학 장르로, 이미지가 가진 메시지를 문학적으로 재해석한 것이 특징이다.

이번 전시에는 전남 22개 시·군의 자연경관과 문화유산을 배경으로 한 다채로운 작품들이 소개된다. 신안군은 ▲최강 해설사의 '임자도 민어상' ▲정행영 해설사의 '천사대교' 등 2점이 당선작으로 선정돼 전시되고 있다. 두 작품은 섬의 정체성과 생명력을 상징적으로 담아내 관람객들의 눈길을 끌고 있다.


전시는 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 관람할 수 있다.


군은 관람객들이 작품의 의미를 깊이 이해할 수 있도록 문화관광해설사를 배치해 작품 설명과 함께 신안 관광지로 이어지는 연계 해설 프로그램도 운영할 계획이다.

신안군 관계자는 "이번 성과는 섬이라는 제한된 환경 속에서도 사명감을 갖고 활동해주신 문화관광해설사분들의 노력 덕분"이라며 "해설사들의 시선으로 바라본 전남 명품 관광지를 통해 관람객들이 남도의 아름다움을 감성적으로 느끼는 기회가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

중국이 두려워 할 '숙제' 끝냈다…"이젠 싸고 좋은 배터리도 한국"[한국형 저가배터리 온다] 중국이 두려워 할 '숙제' 끝냈다…"이젠 싸고 좋은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

비틀비틀 '꽈당봇'…술 취했니

엑소 전 멤버 크리스 '옥중 사망설'…中 "사실 아냐"

美·英 가는 인왕제색도…'K-컬처 뿌리' 알린다

"커피 수십 잔 효과"…中 14만원 손목밴드 논란

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

"열심히 공부한 당신, 놀아라!"

경호처 간부 "尹, 체포 불발 후 '밀고 들어오면 아작내라' 말해"

새로운 이슈 보기