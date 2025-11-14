본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

정명근 화성시장 "화성, 미래 모빌리티 중심도시로 자리매김"

정두환기자

입력2025.11.14 14:47

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기아 오토랜드 화성에 PBV공장 준공·기공
"기업이 안심하고 투자할 수 있는 환경 조성"

"화성시가 명실상부한 대한민국 미래모빌리티 산업의 중심도시로 자리매김하게 됐다."

정명근 화성시장이 14일 기아 PBV 전용공장 준공식에서 이 회사의 차량에 대한 설명을 듣고 있다. 화성시 제공

정명근 화성시장이 14일 기아 PBV 전용공장 준공식에서 이 회사의 차량에 대한 설명을 듣고 있다. 화성시 제공

AD
원본보기 아이콘

정명근 경기도 화성시장이 14일 기아 오토랜드 화성에서 열린 '기아 목적기반모빌리티(PBV) 전용 공장 준공 및 기공식'에서 미래 모빌리티 산업 생태계 조성을 위한 전폭적인 지원 의지를 밝혔다.


이날 행사는 전기차 PBV 전용 공장인 중형 PBV 제4공장(EVO Plant East) 준공과 대형 PBV 제5공장(EVO Plant West)의 기공을 기념하기 위해 열렸다.

행사에는 정 시장, 송옥주 국회의원, 이준석 국회의원, 김민석 국무총리, 김정관 산업통상자원부 장관, 김동연 경기도지사, 정의선 현대자동차그룹 회장, 송호성 기아 사장 등 정·관계 및 산업계 주요 인사 200여 명이 참석했다.


정 시장은 "앞으로도 기업이 안심하고 투자할 수 있는 환경을 조성하고, 미래산업 혁신을 선도하는 기업친화도시로 성장시켜 나가겠다"고 말했다.


정 시장은 이날 김 총리에게 국가수출항인 '화성항(가칭)' 신설을 건의했다. 포화상태인 평택·당진항의 물류난을 해결하고 기아를 비롯해 국가 주력 사업인 자동차산업의 수출경쟁력을 강화하기 위해서는 수출항 신설이 필요하다는 것이 정 시장 생각이다.

앞서 시는 PBV 전용 공장 신설을 위해 신속한 인허가 지원 체계를 가동하는 한편, 기반시설 확충, 교통 인프라 개선 등의 지원을 이어가고 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

중국이 두려워 할 '숙제' 끝냈다…"이젠 싸고 좋은 배터리도 한국"[한국형 저가배터리 온다] 중국이 두려워 할 '숙제' 끝냈다…"이젠 싸고 좋은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

점원에 컵 던진 中 고객…난동 영상에 말레이 여론 폭발

"집 들어가기 무서웠다"…법정 선 '부산 돌려차기' 피해자

"수능 치르며 흥얼흥얼"… 수험생 당황시킨 '국어 지문' 뭐길래

전철서 자리 양보 거절 당하자 女승객 무릎에…中 SNS 공분

"열심히 공부한 당신, 놀아라!"

경호처 간부 "尹, 체포 불발 후 '밀고 들어오면 아작내라' 말해"

새로운 이슈 보기