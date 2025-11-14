본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

부안군 '장애인 일자리사업' 참여자·수행기관 모집

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.14 16:18

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

17~27일까지 접수…14억 7천만원 투입

전북 부안군이 오는 17일~27일까지 '2026년 장애인 일자리사업' 참여자와 수행기관을 모집한다.

부안군 청사 전경. 부안군 제공

부안군 청사 전경. 부안군 제공

AD
원본보기 아이콘

14일 군에 따르면 이번 모집은 취업 취약계층인 장애인에게 안정적인 일자리를 제공하고 사회참여 확대 및 소득보장을 지원하기 위해 추진됐다.


내년도 장애인 일자리 사업은 총 14억 7,000만원을 투입, 4개 사업에 110명의 참여자를 선발할 계획으로, 이는 올해보다 15명이 늘어난 규모다.

군은 도내 군 단위에서 가장 많은 장애인 재정지원 일자리 사업을 확보하고, 관내 장애인 직업재활시설 '바다의 향기'를 지원함으로써 지역 여건에 맞춘 맞춤형 일자리 창출과 지속 가능한 장애인 고용기반 조성에 앞장서고 있다.


사업 유형별로는 ▲노동시장 진입을 위한 실무능력 습득과 일정 기간 소득을 보장하는 일반형 일자리(28명) ▲취업이 어려운 장애인에게 직업 경험과 사회참여 기회를 제공하는 복지 일자리(참여형, 62명) ▲발달장애인을 요양보호사의 업무보조 직무에 배치, 직업 경험을 쌓을 수 있도록 하는 특화형 일자리(5명) ▲최중증장애인에게 공공일자리를 제공하는 전북형 최중증 맞춤형 공공일자리(15명) 등이다.


일반형 일자리 신청 자격은 부안군에 거주하는 만 18세 이상 '장애인복지법'상 등록된 미취업 장애인으로, 행정보조 등 기본적인 직무 수행이 가능한 자이다.

선발은 경력·장애 정도·소득 수준 등 우선선발 기준 점수와 면접 평가(기본직무 및 사회활동능력) 점수를 합산해 고득점자 순으로 최종 선정한다.


선발 이후에는 관련 법령에 따라 범죄경력 조회가 실시되며, 결과에 따라 참여가 제한될 수 있다.


또 기초생활수급자의 경우 사업 참여로 인해 소득이 감소하거나 수급 자격이 중지될 수 있으므로, 신청 시 유의사항을 꼼꼼히 확인해야 한다.


자세한 사항은 군청 홈페이지 공고문을 참고하거나, 사회복지과 장애인보훈팀 또는 주소지 읍·면사무소로 문의하면 된다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

중국이 두려워 할 '숙제' 끝냈다…"이젠 싸고 좋은 배터리도 한국"[한국형 저가배터리 온다] 중국이 두려워 할 '숙제' 끝냈다…"이젠 싸고 좋은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

비틀비틀 '꽈당봇'…술 취했니

엑소 전 멤버 크리스 '옥중 사망설'…中 "사실 아냐"

美·英 가는 인왕제색도…'K-컬처 뿌리' 알린다

"커피 수십 잔 효과"…中 14만원 손목밴드 논란

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

"열심히 공부한 당신, 놀아라!"

경호처 간부 "尹, 체포 불발 후 '밀고 들어오면 아작내라' 말해"

새로운 이슈 보기