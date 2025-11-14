알엔투테크놀로지, 신규 이사 선임…"디지털자산 금융사로 전략적 전환"

알엔투테크놀로지 알엔투테크놀로지 148250 | 코스닥 증권정보 현재가 6,670 전일대비 70 등락률 -1.04% 거래량 67,481 전일가 6,740 2025.11.14 13:18 기준 관련기사 [특징주]블록체인 사업 출사표…알엔투테크놀로지 신고가알엔투테크놀로지, 'XRP Seoul 2025' 참가…'블록체인' 사업 본격화알엔투테크, '알엔티엑스(RNT X)'로 사명 변경…블록체인 신사업 진출 전 종목 시세 보기 close 가 신규 이사 선임과 함께 디지털자산 기반 금융인프라(Digital Asset Finance Infrastructure)로 공식 전환한다고 14일 밝혔다.

알엔투테크놀로지는 최근 전자공시를 통해 새로운 사내·사외이사 선임안과 함께 블록체인·디지털자산 관련 사업 목적을 대폭 추가했다.

이번에 선임된 이사진은 바이낸스 글로벌 거래소 이사, 전통 금융시장 펀드매니저 출신 변호사, 파마리서치 CFO(최고재무책임자) 등이다. 글로벌 블록체인 시장과 재무 및 법률 분야의 전문성 등을 두루 갖춘 인물들로 구성됐다.

기존 전통 제조·기술 기업이던 알엔투테크놀로지가 ▲DAT(디지털자산 트레저리) ▲디지털자산 수탁 및 기관형 프라임브로커리지 서비스 ▲스테이블코인 유통 등 단순히 블록체인 기술을 도입하는 차원을 넘어 '디지털자산 금융사'로서의 전환을 선언한 것이다.

회사 관계자는 "새 이사진을 중심으로 기존 사업과 디지털자산 금융인프라 사업 간 시너지를 극대화할 것"이라고 설명했다. 이어 "디지털자산 시장 및 기관 금융 비즈니스의 이해도가 높아, 회사가 추진 중인 신사업 전환의 기반이 될 것으로 기대된다"고 덧붙였다.

알엔투테크놀로지는 12월 임시주주총회 이후 신사업 구조를 추가 정교화해 2026년부터 단계적으로 디지털자산 금융 플랫폼을 전개할 계획이다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



