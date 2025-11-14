본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

익산시 '가을철 소나무류 이동' 특별단속

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.14 13:18

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

소나무류 생산확인표 발급 여부 등 점검

전북 익산시가 오는 28일까지 '가을철 소나무류 이동 특별단속'을 추진한다.


14일 시에 따르면 이번 단속은 건강한 산림 보호를 위해 추진됐으며 소나무재선충병 감염목을 원목으로 조재하거나 이를 취급하는 사업장을 중심으로 진행된다.

익산시청 전경. 익산시 제공

익산시청 전경. 익산시 제공

AD
원본보기 아이콘

단속은 소나무류 생산·유통 관련 자료 비치 여부, 소나무류 생산확인표 발급 여부 등을 집중 점검한다.

소나무재선충병 감염목 등 소나무류 이동 시에는 '소나무재선충병 방제특별법'에 따라 재선충병 감염여부 확인서 또는 소나무류 생산확인표 발급 등 행정 절차를 반드시 이행해야 한다.


또 반출금지구역에서 소나무류를 허가 없이 이동하면 최대 1년 이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다.


시 관계자는 "산림 보호를 위해서는 시민들의 적극적인 관심과 협조가 필요하다"며 "이번 특별단속을 통해 소나무재선충병 확산을 철저히 차단하고 지속 가능한 산림자원 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 시는 소나무류 이동 단속과 함께 방제사업도 적극 추진하고 있다. 지난달부터 시행 중인 '하반기 방제사업'은 감염 피해 지역의 소나무류 고사목 약 1만 5,300본을 벌채·파쇄하고, 편백 등 다른 수종으로 전환하는 30㏊ 규모의 수종전환 방제 방식으로 진행되고 있다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"바퀴벌레 조심해야" 사기 논란까지…'몸살' 앓는 대형기업 파산 "바퀴벌레 조심해야" 사기 논란까지…'몸살' 앓는 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

점원에 컵 던진 中 고객…난동 영상에 말레이 여론 폭발

"집 들어가기 무서웠다"…법정 선 '부산 돌려차기' 피해자

"수능 치르며 흥얼흥얼"… 수험생 당황시킨 '국어 지문' 뭐길래

다이어트약 전문 사무장병원 운영…리베이트만 21억 챙긴 일당

의대 정원 1500명 줄었지만, SKY 의예과 합격선은 294점 '동일'

'온실가스 감축'의 승부처…무공해차 지원사업, 성공할까

새로운 이슈 보기