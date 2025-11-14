광주신세계, 25일까지 '구성연 작가 작품' 전시

'모래가 돌이 되는 시간' 테마

광주신세계는 오는 25일까지 본관 1층 갤러리에서 2024년 제25회 광주신세계미술제에서 대상을 받은 구성연 작가의 작품을 전시한다고 14일 밝혔다.

이번 전시는 '모래가 돌이 되는 시간'이라는 테마로 돌과 초록색 플라스틱을 활용해 난초화와 산수화를 연출한 신작 전시다.

광주신세계, 본관 1층 광주신세계갤러리에서 고객들이 구성연 작가의 작품을 감상하고 있다. 광주신세계 제공 AD 원본보기 아이콘

돌과 바위를 근접 촬영해 거대한 산처럼 느껴지는 화면을 구성한 '산수' 연작과 환경문제를 야기하는 플라스틱 폐기물로 정결함의 상징인 난초를 표현한 '난초' 연작은 재료와 완성된 형상 사이의 흥미로운 어긋남을 만들어내 고객들의 시선을 사로잡는다.

한편, 광주신세계는 개점 후 지난 1995년부터 매년 '광주신세계미술제'를 통해 광주전남 작가들을 발굴, 지원해오고 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



