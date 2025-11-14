BBC, 트럼프에 '짜깁기 방송' 사과…배상은 거부

"명예훼손 소송 근거, 동의하지 않아"

"논란 된 방송 재방영하지 않겠다"

영국 공영방송 BBC가 다큐멘터리 짜깁기 논란과 관련해 도널드 트럼프 미국 대통령에게 고개를 숙였지만, 해당 방송이 트럼프 대통령의 명예를 훼손하지는 않았다며 배상은 거부했다.

BBC는 13일(현지시간) 성명을 통해 "지난 9일 접수된 트럼프 대통령의 법률팀에서 보낸 서한에 BBC 변호인단이 답신을 보냈다"고 밝혔다. 이어 트럼프 대통령이 폭력적인 행동을 직접적으로 촉구했다는 잘못된 인상을 줬다는 점을 인정한다면서 논란이 된 방송을 재방영하지 않겠다고 전했다.

변호인단은 "BBC는 영상 클립이 편집된 방식에 대해 진심으로 유감을 표한다"면서도 "명예훼손 소송의 근거가 있다는 데는 동의하지 않는다"고 덧붙였다.

문제가 된 프로그램은 작년 11월 미 대선을 일주일 앞두고 방송된 다큐멘터리 프로그램 '파노라마'의 '트럼프 : 두 번째 기회?' 에피소드다.

미 의회 폭동이 있었던 2021년 1월 6일 트럼프 대통령의 연설 중 세 부분을 마치 한 문장인 듯 편집해 마치 그가 의회 폭동을 선동한 것처럼 보이게 했다는 지적이 나왔다.

논란이 불거지자 사미르 샤 BBC 회장은 백악관에 별도로 개인 서한을 보내 자신과 BBC가 트럼프 대통령 연설 편집에 대해 사과한다고 전했다. 데이비 사장과 데버라 터네스 BBC 뉴스 총괄 책임자는 지난 9일 전격 사임했다.

트럼프 대통령 변호인들은 10일, BBC에 해당 프로그램을 이달 14일까지 삭제하고 사과할 것을 요구했다. 이행하지 않을 경우 10억 달러(약 1조4500억원) 규모의 소송을 제기할 것이라고 통보했다.





