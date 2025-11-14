[오늘의신상]"청량함에 상쾌함 더했다"…칠성사이다 제로 라임

칠성사이다제로에 천연 라임향 추가

롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 120,100 전일대비 300 등락률 +0.25% 거래량 2,455 전일가 119,800 2025.11.14 09:46 기준 관련기사 [오늘의신상]롯데칠성, 25년산 햇와인 '조르쥐 뒤뵈프 보졸레누보'롯데칠성, 희망퇴직 실시…1980년 이전 출생자 대상해외 사업 호조에…롯데칠성음료, 3분기 영업이익 16.6%↑ 전 종목 시세 보기 close 음료가 천연 라임향을 더한 제로 칼로리 탄산음료 '칠성사이다 제로 라임(ZERO LIME)'을 출시한다고 14일 밝혔다.

칠성사이다 제로 라임은 기존 칠성사이다 제로에 천연 라임향을 추가해 라임 특유의 상쾌함을 처음부터 끝까지 입안 가득 느낄 수 있다. 제로 칼로리로 언제 어디서나 부담 없이 즐길 수 있으며, 기존 제품과 동일한 탄산감을 적용해 깔끔하고 짜릿한 청량함은 그대로 제공한다.

제품 패키지는 칠성사이다 고유 디자인을 유지하면서 라벨 중앙에 연두색 컬러의 별 엠블럼과 라임 이미지를 담았고, 제로 라임(ZERO LIME)이라는 제품 네이밍을 통해 라임향과 시원하고 청량한 제품 속성을 소비자들이 보다 직관적으로 인지할 수 있도록 표현한 점이 특징이다.

이번 신제품은 355㎖ 캔과 500㎖ 페트 제품으로 출시되며 롯데칠성음료 온라인 직영몰인 '칠성몰'을 비롯한 온라인 쇼핑몰과 전국 대형마트, 편의점 등에서 만나볼 수 있다.

롯데칠성음료 관계자는 "헬시 플레저 트렌드의 확산으로 다양한 제로 탄산음료를 찾는 소비자들에게 다양한 선택지를 제공하기 위해 이번 신제품 '칠성사이다 제로 라임'을 출시했다"며 "이번 신제품 출시와 함께 제품 샘플링, 소비자 이벤트 등의 다양한 프로모션을 통해 소비자와 직접 소통하며 다양한 마케팅 활동을 전개할 예정"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>