강릉시, 강릉역~양양국제공항 무료 순환버스 17일부터 운행

강릉~양양공항 교통 장벽 해소

관광객 강릉 접근성 강화

강원도 강릉시(시장 김홍규)는 관광객과 시민의 교통편의를 높이고 글로벌 관광 접근성을 강화하기 위해 강릉역-양양국제공항 구간을 잇는 무료 광역순환버스 운행을 오는 17일부터 시작한다.

강릉시 강릉역~양양국제공항 무료 순환버스 운행 개시 홍보물. 강릉시 제공

이번 무료 광역순환버스 운행은 '강릉시 관광거점도시 육성사업' 중 하나로 국내외 관광객이 보다 편리하게 강릉을 방문할 수 있도록 교통 인프라를 확충하기 위해 추진되었다.

순환버스는 KTX 강릉역과 양양국제공항을 매일 왕복 2회씩 운행한다. 버스 이용요금은 무료이고 별도의 사전예약 없이 당일 선착순으로 이용할 수 있다.

강릉역과 양양공항의 요일별 순환버스 탑승시간 및 승·하차장은 강릉시 홈페이지에서 확인 가능하며, 최근 양양국제공항 정기노선 취항을 시작한 파라타 항공의 출발·도착 시간대에 맞추어 실질적인 환승 편의성을 높이는 방향으로 편성되었다.

강릉시는 향후 항공기 운항 일정과 버스 탑승객 수요를 분석하여 필요시 운행 횟수를 탄력적으로 조정할 예정이다.

김일우 관광개발과장은 "이번 무료 광역순환버스 운행은 관광객의 이동 편의성을 높이고 공항과 강릉시 도심을 잇는 교통망을 완성하는 의미의 첫걸음"이라며 "앞으로 관광거점도시 강릉의 접근성을 지속적으로 강화해 지역경제와 관광산업이 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





강릉=이종구 기자



