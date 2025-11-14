본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

파생·채권·외환

원·달러 환율 4.2원 오른 1471.9원 개장

김혜민기자

입력2025.11.14 09:02

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

14일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 4.2원 오른 1471.9원에 개장했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사라진 줄 알았던 '사망률 100%' 감염병…"빠르게 확산 중" 경고 사라진 줄 알았던 '사망률 100%' 감염병…"빠르게 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

히틀러 DNA 분석한 英 다큐 "성호르몬 결핍 '칼만 증후군' 농후"

"사망률 100% 육박"…1차대전 악몽, 우크라 전장서 재발

아베 살해범 모친 "지금도 통일교 믿는다"

대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"

李대통령도 축하한 '롤드컵 쾌거' 뒤에는 우리은행 있었다

새로운 이슈 보기