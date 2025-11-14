서초구, AI·IoT 접목 스마트보안등 1만1000개 전면 교체

2027년까지 안전한 야간 보행환경 구축

서울 서초구(구청장 전성수)는 2027년까지 지역 내 보안등 1만1090등 전량을 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기술이 접목된 스마트보안등으로 교체한다고 14일 밝혔다.

서초구 스마트보안등. 서초구 제공. AD 원본보기 아이콘

스마트보안등은 고장과 이상 상태를 자동으로 감지해 실시간으로 관제 서버에 전송하는 시스템으로, 기존 수동적 현장 점검에서 벗어나 능동적 대응이 가능해져 주민 불편과 민원을 줄이고 위험 상황에 선제적으로 대비할 수 있을 것으로 기대된다.

서초구는 다세대주택 밀집 골목길, 어린이보호구역, 여성 안심귀갓길 등 어둡고 사고 위험이 큰 구간을 중심으로 스마트보안등 설치를 추진해 왔다. 현재 전체 보안등 1만1090등 중 약 43%에 해당하는 4739등을 스마트보안등으로 교체했으며, 나머지 구간도 100% 교체할 계획이다.

또한, ‘서울시 안심이 앱’과 연계해 긴급 상황 시 스마트폰을 흔들면 보안등이 비상점멸 모드로 전환되고 관제센터에 자동 신고가 접수되는 ‘긴급신고-영상관제 서비스’를 운영 중이다. 이로써 야간 범죄와 사고 위험을 줄이고 안심 귀갓길 보행환경을 조성할 방침이다.

전성수 서초구청장은 “스마트보안등 설치를 통해 서초구의 밤길이 더 똑똑하고 안전한 공간으로 바뀌길 바란다”며 “앞으로 차질 없이 설치를 완료해 주민 모두가 걱정 없이 귀가할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



