고흥군, 빈집 리모델링 외국근로자 숙소 '고흥바람채' 운영

전남 고흥군은 취도·금사항 어촌신활력증진사업의 일환으로 영남면 사도마을의 빈집을 리모델링해 필리핀 계절근로자 8명이 거주할 수 있도록 지원했다고 14일 밝혔다.

이번 리모델링은 '2025 하계대학 CCYP(대학생 동아리) 연합 어촌봉사캠프 in 고흥' 프로그램을 통해 추진됐다.

프로그램 진행을 위해 영남면 사도마을에서는 빈집을 무상으로 임대했으며, 고흥군 취도·금사항 앵커조직 등은 사업의 필수적인 시공 재능과 후원금을 지원했다.

조성된 숙소 이름은 '고흥바람채'로, 리모델링에 참여한 대학생들이 제안했다. '인구감소 위기를 극복하기 위해 마을의 근간인 어업을 응원하고, 어업을 함께 영위하는 이주민과 원주민이 공동체적으로 화합하길 바란다'는 사업참여자들의 공통된 바람을 담았다.

'고흥바람채'는 냉난방, 수도, 세탁시설 등 기본적인 편의시설을 새롭게 교체했으며, 무선 인터넷도 신설했다. 학생들이 제작한 가이드북도 비치돼 주거 관리와 마을 생활 안내를 제공한다. 기존 다른 외국인 근로자 숙소와 달리 온전히 이주민 근로자를 위한 공간으로 조성한 만큼 입주자들의 반응이 뜨겁다.

공영민 군수는 "고흥바람채는 단순한 숙소 조성이 아니라, 오랫동안 방치된 빈집을 지역주민이 무상으로 임대하고 민간이 자원을 투자해 외국인 근로자들의 주거환경을 개선한 협력의 결실"이라며 "이번을 계기로 계절근로자와 지역주민이 함께 어우러지는 지속 가능한 어촌공동체의 좋은 모델로 자리잡기를 기대한다"고 말했다.





