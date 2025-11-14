본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

시황

[굿모닝 증시]셧다운 종료에도 급락한 美 증시…코스피 하락 출발 전망

유현석기자

입력2025.11.14 08:05

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

뉴욕증시가 셧다운(일시적 업무정지) 종료에도 오히려 급락했다. 금리 인하 기대감이 약화되면서 투자심리가 위축됐다. 14일 코스피도 미국 증시 하락을 반영하며 하락 출발할 전망이다.

UPI연합뉴스

UPI연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

13일(현지시간) 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전거래일 대비 797.6포인트(1.65%) 하락한 4만7457.22에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 113.43포인트(1.66%) 빠진 6737.49, 기술주 중심의 나스닥지수는 536.102포인트(2.29%) 급락한 2만2870.355에 거래를 마쳤다.


도널드 트럼프 미국 대통령이 임시 예산안에 서명하면서 셧다운이 해제됐다. 역대 최장인 43일 만에 종료다. 하지만 연방준비제도(Fed) 위원들이 12월 추가 금리 인하 가능성에 대해 회의적인 견해를 내놓은 것이 악재로 작용했다.

임정은 KB증권 연구원은 "셧다운 종료 호재 선반영 및 12월 인하 불확실성에 초점이 맞춰지며 일제히 하락했는데 기술주 과열 해소 움직임이 지속됐다"며 "백악관이 10월 실업률 미집계 가능성을 시사하는 등 이후 발표 재개되는 지표에 대한 신뢰도 역시 하락하며 투자심리가 위축됐다"고 설명했다.


이성훈 키움증권 연구원은 "Fed 위원들의 연이은 매파적 발언 속 12월 금리 인하 기대감이 후퇴한 점이 이날 미 증시 하락을 유발했다"고 말했다.


이날 코스피는 하락 출발할 것으로 예상된다. 뉴욕증시에서 기술주를 중심으로 하락했기 때문이다. 뉴욕증시에서 엔비디아(-3.56%), AMD(-4.21%), 팰런티어(-6.53%) 등 인공지능(AI) 관련 종목이 크게 밀렸다.

이성훈 연구원은 "12월 금리 인하 기대감 후퇴 속 기술주, 반도체 중심의 미 증시 하락을 반영하며 하락 출발할 것으로 전망한다"며 "환율 상방 압력이 지속되는 상태에서 외국인 자금의 대규모 유입이 제한될 것임을 감안 시, 국내 증시도 지수 방향성은 부재한 가운데 업종별 순환매 흐름 이어질 전망"이라고 내다봤다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다이소에서 2000원이면 산다" 35만원짜리 '아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평 "다이소에서 2000원이면 산다" 35만원짜리 '아이폰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

넘치는 관광객에 몸살 난 日…'출국세 폭탄' 예고

세계유산, 런던 '유지' 리버풀 '취소'…종묘는?

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"

李대통령도 축하한 '롤드컵 쾌거' 뒤에는 우리은행 있었다

새로운 이슈 보기