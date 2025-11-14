경기도, 北 이탈여성 '1대1 맞춤형' 심리상담

경기도가 북한이탈여성 심리상담 지원에 나선다.

경기도는 경기남부 북한이탈여성 상담 및 심리치유센터를 통해 정착 과정에서 겪는 심리적 어려움을 지원하는 무료 상담을 진행한다고 14일 밝혔다.

상담 대상은 우울·불안·가족 갈등·폭력피해 등으로 어려움을 겪는 북한이탈여성이다. 상담은 전문 상담사가 1대1 맞춤형으로 한다.

개인 상담은 최대 10회, 가족 상담은 최대 15회다.

트라우마나 정서적 위축으로 상담 참여가 어려운 경우 전문상담사가 찾아가는 방문 상담도 가능하다. 경기도는 상담 후 필요시 의료·법률·복지기관과 연계해 종합적인 지원체계를 마련한다. 모든 상담 내용은 비밀을 보장한다.

또 심리적 회복이 필요한 북한이탈여성 자녀를 대상으로 요리·모래 치료 등 가족 참여형 프로그램을 운영해 정서 안정과 관계 회복을 돕는다.

이지현 경기도여성비전센터 소장은 "북한이탈여성들이 마음의 상처를 회복하고 안정적으로 지역사회에 정착할 수 있도록 지속 지원하겠다"고 말했다.





