본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

유비벨록스, 3분기 매출액 5000억 돌파…전년比 16%↑

장효원기자

입력2025.11.13 17:04

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
유비벨록스, 3분기 매출액 5000억 돌파…전년比 16%↑
AD
원본보기 아이콘

유비벨록스 는 올 3분기 연결 기준 매출액 5109억원, 영업이익 171억원을 기록했다고 13일 공시했다. 매출액은 전년 동기 대비 16% 증가한 수준이다.


유비벨록스 관계자는 "고사양 스마트카드, 블랙박스, 환경생활가전 등 주요 사업의 매출 성장이 거듭되면서 당사의 외형이 지속적으로 확대되고 있고 특히 IoT 보안/인증 칩 및 메탈카드 매출이 큰 폭으로 성장했다"며 "BMW 글로벌향 공급량이 증가하고, 벤츠코리아와도 신규 공급계약을 체결했다"고 말했다. 또 신형 로봇청소기(로보락S9 등)에 대한 수요가 강화되며 매출 성장을 견인하고 있다.

유비벨록스는 지도플랫폼 매출처 다변화를 위해 해외시장을 집중적으로 공략하고 있다. 최근 벤츠코리아에 블랙박스 공급을 시작했다고 발표한 데 이어 샤오미의 스마트폰, 태블릿, 모니터, 계절가전 등을 유통하는 온라인 파트너사로 선정됐다. 또한 시장조사 기관에 따르면 로보락은 국내 로봇청소기 시장점유율을 확대하며 지속적으로 성장의 발판을 마련하고 있는 것으로 보인다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

3조 전기료 폭탄에 '비상'…"수천억 원씩 감내, 결국 韓제조업 죽이기" 아우성 3조 전기료 폭탄에 '비상'…"수천억 원씩 감내, 결... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

넘치는 관광객에 몸살 난 日…'출국세 폭탄' 예고

세계유산, 런던 '유지' 리버풀 '취소'…종묘는?

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"

美셧다운 끝났다…Fed '금리 인하' 가능성 촉각

새로운 이슈 보기